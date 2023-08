Bleach: Thousand-Year Blood War 2x20, l'imbattibile Shikai del Capitano Kenpachi Zaraki

Il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War sta regalando agli appassionati una stagione perfetta, fatta di momenti emozionanti e di battaglie intense e all'ultimo sangue. L'ultima di queste ha come protagonista il Capitano Kenpachi Zaraki, l'imbattibile guerriero del Gotei 13 che è ora ancora più potente.

Se Bleach: TYBW 2x19 viene contraddistinto dalla sfida tra Rukia e As Nodt, con la Soul Reaper uscita vincitrice sfoderando per la prima volta il suo Bankai grazie alle parole di incoraggiamento ricevute da parte di suo fratello Byakuya, il successivo episodio dell'anime prodotto da Studio Pierrot è tutto sul Capitano dell'Undicesima Compagnia del Gotei 13.

Come avevamo visto nel precedente cliffhanger, lo Sternritter "V" si era lanciato all'attacco di Yachiru Kusajishi, intenta a prestare soccorso ai capitani feriti. Lo Sternritter si è rivelato tuttavia un falso, con Gremmy Thoumeaux che sembrava non lasciare speranza alla Vice. A salvare Yachiru ci pensa Kenpachi Zaraki, tornato dal suo addestramento speciale con la defunta Unohana.

Sebbene Gremmy abbia dalla sua il potere dell'immaginazione, che gli consente la rigenerazione delle ferite e gli attacchi più variopinti possibili, infine è il Capitano dell'11° a prevalere. Per la prima volta, infatti, Kenpachi Zaraki sfodera la sua Shikai, il Rilascio Iniziale di uno Shinigami che permette alla Zanpakuto di ottenere la sua seconda forma semplicemente pronunciandone un nome. Dunque, Zaraki ha finalmente fatto la conoscenza di Nozarashi, ma sarà in grado di attivarne il Bankai come Renji Abarai ha fatto in Bleach: TYBW 2x18?