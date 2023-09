Bleach: Thousand Year Blood War parte 3 arriva nel 2024, ecco il trailer e la visual!

Era fine 2022 quando debuttò Bleach: Thousand Year Blood War, l'adattamento animato dell'ultima fase del manga di Tite Kubo. Dal volume 55 al 74, infatti, l'opera del mangaka non ricevette alcun adattamento, dato che l'anime originale si fermò nel 2012, alla fine della saga dei Fullbringer. Ma Ichigo tornò per affrontare i Quincy.

Gli arcieri spirituali, gruppo del quale fa parte anche Uryu Ishida, figura di spicco di Bleach, sono tornati alla carica dopo un millennio di esilio per distruggere la Soul Society e il Re delle Anime. Un attacco che è nato nella prima parte di Bleach: Thousand Year Blood War ed è proseguito nella seconda parte, andata in scena con 26 episodi in questo 2023. Per sei mesi, i quincy e gli shinigami hanno deliziato gli spettatori con una nuova guerra e tante sorprese. Ma la battaglia non è finita.

Bleach: Thousand Year Blood War parte 3 esordirà nel 2024. La nuova fase della Guerra Millenaria tornerà così il prossimo anno, anche se non è noto ancora di preciso in che mese e per quanti episodi. Di certo però c'è un'anteprima grazie al trailer di Bleach: Thousand Year Blood War parte 3, un minuto e dieci secondi di video che mostra diverse immagini talvolta anche criptiche. Si vedono delle zanpakuto, si rivede Yhwach, luoghi sconosciuti e luoghi già conosciuti ma rimodellati, ma anche alcuni personaggi che finora erano rimasti nell'ombra.

Si sta per alzare il sipario sull'ultima fase, annunciata anche dalla key visual di Bleach: Thousand Year Blood War parte 3 con Uryu Ishida protagonista, in bianco e nero e con l'arco sfoderato, su uno sfondo azzurro.