Bleach Thousand Year Blood-War: la parte 3 avrà un ritmo più lento, parola di Tite Kubo

Dopo anni di attesa nel 2020 i fan di Bleach hanno ricevuto una grande sorpresa con l’annuncio del ritorno dell’anime attraverso la trasposizione della Guerra Millenaria. Il ritmo narrativo delle prime due stagioni di Bleach: Thousand Year Blood-War si è dimostrato accelerato rispetto al manga, ma sembra che nella parte 3 le cose cambieranno.

Sul suo blog personale, Klub Outside, Tite Kubo ha condiviso informazioni sulla produzione della terza parte dell’anime di Pierrot, e i fan più attenti hanno notato un particolare piuttosto interessante. Prima di analizzare quanto notato dalla community, però, facciamo rapidamente il punto della situazione sulle due parti pubblicate finora.

In appena 26 episodi gli autori di Bleach: Thousand Year Blood-War hanno condensato gli eventi di 129 capitoli del manga di Kubo, adattando quindi circa 5 capitoli ad episodio. Restano, quindi, 77 capitoli da trasporre, varrebbe a dire più o meno 15 puntate della stessa durata, tuttavia, il titolo del sesto episodio della terza parte, rivelato da Kubo nell’immagine che potete vedere in calce, “The Holy Newborn”, corrisponde al capitolo 626 del manga, e quindi distante esattamente 60 capitoli dalla conclusione.

Si tratta quindi di una significativa diminuzione del materiale adattato in ogni episodio. Questo dettaglio fa supporre che la parte 3 dell’anime avrà un ritmo molto più lento, probabilmente per presentare al meglio quanto narrato nel manga. Prima di salutarci, ecco in cosa Bleach è meglio rispetto a ONE PIECE e Naruto.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa possibile novità sul ritmo narrativo rispetto alle precedenti parti di Bleach: Thousnad Year Blood-War lasciando un commento qui sotto.

