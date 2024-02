Bleach: Thousand-Year Blood War, nella parte 3 debutterà il bankai di Ukitake?

Tra le (molte) incongruenze che hanno attraversato la serializzazione cartacea dell'ultimo arco narrativo di Bleach, figura sicuramente la risoluzione affrettata del percorso narrativo di Jushiro Ukitake. Una problematica a cui la parte 3 di Thousand-Year Blood War potrà porre rimedio, anche grazie alla presentazione del bankai del Capitano.

Ciò che in tempi recenti ci ha spinto a pensare che nella parte 3 di Bleach Thousand-Tear Blood War possa debuttare il bankai di Aizen è la propensione (a volte anche audace) dello Studio Pierrot ad integrare le storie del manga di Tite Kubo con del materiale inedito, al fine di rendere più coeso il racconto, e al tempo stesso di neutralizzare tutte quelle incongruenze o istanze illogiche che hanno portato la serializzazione cartacea dell'opera ad arenarsi nell'oblio delle contraddizioni.

Sappiamo, infatti, quanto le pressioni dell'editore, unite ad una certa incostanza provata dal mangaka ai tempi della stesura della saga finale, abbiano determinato un progressivo deterioramento della qualità (sia estetica che narrativa) del manga, al punto che lo stesso Tite Kubo ha visto nel nuovo adattamento animato di Bleach uno strumento con cui restituire una vitalità inedita ad un arco narrativo intrinsecamente claudicante, ed inserire nel racconto tutto ciò che non aveva potuto (o che non era stato in grado) di raccontare nel manga.

In questo senso, uno degli eventi su cui il mangaka – e gli stessi autori dello Studio Pierrot – saranno portati ad intervenire, potrebbe riguardare proprio la traiettoria narrativa di Ukitake, in modo da restituire maggiore coerenza a delle soluzioni che sono apparse nel manga fin troppo abbozzate e inconcludenti, innervandole anche di stilemi e istanze propriamente originali, a cui non si è nemmeno accennato nella controparte cartacea. Da questo punto di vista, allora, le integrazioni narrative a cui dovrà necessariamente andare incontro il prossimo ciclo di episodi potrebbero gettare luce sulle potenzialità inespresse del Capitano della Tredicesima Brigata, fino – chi sa - a mostrare la forma definitiva della sua spada.

Inoltre, per quanto l'eventualità che un personaggio come Aizen non abbia il bankai in Bleach sia alta – o comunque plausibile, dato lo strapotere di cui è innervato lo shinigami – nel momento in cui spostiamo l'attenzione su Ukitake il discorso appare perlopiù differente, se non addirittura opposto. A differenza del villain di riferimento dell'opera, il Capitano della Tredicesima Brigata non solo è stato costantemente relegato ai margini della narrazione, a causa delle sue precarie condizioni di salute, ma la conclusione del suo cammino non ha comportato né una rivalutazione (caratteriale, emotiva) del personaggio, né tanto meno ne ha esposto i possibili conflitti di fondo. Ecco allora che restituendogli la facoltà di esercitare il bankai, l'anime rimedierebbe simultaneamente sia al vuoto semantico in cui è per adesso confinato lo shinigami, sia alle derive illogiche a cui la narrazione ha destinato il suo percorso.

D'altronde esiste un precedente, o meglio due: nei primi cicli di episodi dell'anime, infatti, sia Hirako Shinji che la Guardia Reale Senjumaru Shitara sono stati oggetto di importanti variazioni, al punto che la serie ne ha mostrato rispettivamente i bankai, donando loro una centralità che nella controparte cartacea era perlopiù inesistente. In questo senso, se davvero nella terza frazione del nuovo adattamento animato ci sarà spazio per quella sublimazione definitiva che il personaggio di Ukitake non ha mai realmente avuto, ecco allora che la serie si troverà un passo più vicina alla materializzazione dell'obiettivo su cui è nata: ovvero restituire un respiro moderno al manga di Tite Kubo, senza sacrificare lo spirito con cui ha estasiato per vent'anni milioni di lettori.