Bleach Thousand-Year Blood War: nella parte 3 debutterà il bankai di Zaraki?

Pochi personaggi catalizzano l'attenzione dei lettori/spettatori di Bleach come Zaraki. Il Capitano dell'Undicesima Brigata, nonché detentore del titolo di Kenpachi, opera secondo logiche diverse dal resto degli shinigami, ritagliandosi così uno spazio unico. E molti si chiedono se nella parte 3 di Thousand-Year Blood War potrà già debuttare il suo bankai.

In continuità con le soluzioni a cui abbiamo assistito nelle due precedenti frazioni, il terzo segmento dell'arco narrativo sulla guerra contro i Quincy promette di reiterare quelle attitudini narrative (e se vogliamo, anche linguistiche) che hanno caratterizzato il nuovo adattamento animato di Bleach, capace di estendere il materiale di partenza senza entrare in discontinuità con gli eventi (anche quelli più confusi e imprecisi) del manga. In questo senso, nonostante gli autori dello Studio Pierrot abbiano integrato ripetutamente gli intrecci dell'opera originale con del materiale inedito, in modo da rendere più coeso e incisivo un racconto così prono alle incongruenze come quello a cui ci ha abituati Tite Kubo ai tempi della serializzazione finale del fumetto – portandoci così a pensare che nella parte 3 di Bleach Thousand-Year Blood War debutterà il bankai di Ukitake – per quanto concerne il percorso di Zaraki, sembra improbabile che la sua forma finale vedrà la luce già nel prossimo ciclo di episodi.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutti gli eventi che vedremo nella parte 3 di Bleach Thousand-Year Blood War, il terzo segmento del nuovo adattamento animato coprirà sì una sezione decisamente corposa di eventi – dall'uso dell'Onnipotenza di Yhwach all'entrata in campo di Aizen e Kyoraku fino ad arrivare alle traiettorie redentive di Grimmjow e di buona parte degli Sternritter ostracizzati dall'Auswählen – ma non così estesa da presentare anche una rivelazione cardine come la forma finale di Zaraki, su cui si concentrerà invece il quarto segmento dell'anime. Del resto, Tite Kubo ci rende conto del bankai del Kenpachi solamente a conflitto inoltrato, precisamente in quel capitolo 669, da cui poi prenderanno piede tutti gli intrecci conclusivi dell'opera.

E per quanto le strategie adottate in tempi recenti dallo Studio Pierrot non rendano dogmatico alcun assunto, in particolare per quel che riguarda le (talvolta vaste) integrazioni narrative di cui sono stati qui oggetto diversi personaggi – a partire dalle Guardie Reali o dallo stesso Hirako Shinji – è lecito pensare che gli autori si riservino un evento così destinato ad entrare nella memoria collettiva degli spettatori per la sezione finale dell'anime. Magari anche implementandolo di nuove soluzioni, soprattutto se consideriamo l'elusività con cui il mangaka ha (parzialmente) messo in scena il bankai di Zaraki, in un momento certamente complesso della sua vita creativa.

Ma nel caso – comunque possibile – in cui lo Studio Pierrot decidesse di far debuttare la forma finale del Kenpachi già nel prossimo ciclo di episodi, è necessario che gli autori restituiscano il giusto grado di gravitas ad una “trasformazione” che rimodulerà tutta la scala di valori in campo: anche perché Zaraki, nella sua forma finale, sprigiona un potenziale talmente vasto – e semi-demoniaco – da trascendere il confine tra bene e male, tra alleati e meri avversari.

