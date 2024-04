Bleach: Thousand-Year Blood War, i 5 Bankai migliori scatenati finora

Anni d'attesa da parte dei fan hanno portato all'adattamento dell'arco finale di Bleach. In questi primi due cour di Bleach: Thousand-Year Blood War è stato messo l'accento sui Bankai dei Soul Reapers entrati in battaglia, alcuni dei quali mai mostrati nel manga di Tite Kubo.

Rispetto allo shonen pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump tra il 2001 e il 2016, l'adattamento di Studio Pierrot sta espandendo i contenuti della Guerra Millenaria grazie alla supervisione dell'autore. Alcuni tra i momenti più salienti della battaglia contro Yhwach sono il rilascio dei Bankai degli Shinigami del Gotei 13. In attesa della Parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War, ecco quali sono i 5 migliori Bankai mostrati nei primi due cour di Bleach: TYBW.

Renji Abarai è uno dei personaggi più amati dal fandom, nonché uno dei primi a mostrare il suo bankai nel corso della storia. Tuttavia, quello a cui assistemmo nelle prime fasi dell'opera non era il suo vero Bankai. È infatti solamente in Bleach: Thousand-Year Blood War che Renji mostra la vera forma del suo Bankai. Grazie all'addestramento con la Divisione 0, durante lo scontro con lo Sternritter Mask De Masculine Renji rilascia il suo Bankai So'o Zabimaru.

Nel primo cour di Bleach: TYBW scopriamo la storia di Retsu Unohana. In battaglia contro Kenpachi Zaraki, viene rivelato che l'attuale Capitano della Divisione 2 del Gotei 13 era il precedente Kenpachi, un titolo dato ai combattenti più spietati della Soul Society. In quelle fasi assitiamo al bankai di Unohana. Contrariamente alla guarigione dello shikai, Minazuki produce un liquido simile al suangue che viene manipolato sia per offesa che per difesa.

Pezzo forte di Bleach: Thousand-Year Blood War 2 è stato il bankai di Shinji Hirako. Questo bankai non era stato mostrato nel manga di Kubo e per questo ha sorpreso gli spettatori. Il bankai del capitano della 5° Divisione è Sakashima Yokoshima Happōfusagari, che confonde i sensi di chi si trova nei pressi facendo perdere la distinzione tra nemici e alleati.

Quello di Rukia Kuchiki è stato uno dei Bankai più belli di Bleach: Thousand-Year Blood War. La sorella di Byakuya rilascia il suo potere contro lo Sternritter As Nodt, colui il quale sconfisse proprio Byakuya nella prima parte della serie. Hakka no Togame trasforma Rukia nella principessa dei ghiacci, permettendole di raggiungere temperature sotto lo zero assoluto e congelando tutto ciò che la circonda.

Scegliere il più bello tra il bankai di Rukia e di Senjumaru è complicato, ma visto che non fu mostrato nel manga è quest'ultimo a meritare il titolo di bankai più bello di Bleach: Thousand-Year Blood War. Shatatsu Karagara Shigarami no Tsuji trasforma l'area intorno alla Soul Reaper della Divisione 0 in oscurità, mentre strutture simili a torii si alzano dal terreno. Senjumaru poi estende le sue braccia come in preghiera, con massicci telai dorati che producono infinite strisce di stoffa. Ben sei avversari vengono sigillati da questo bankai, ognuno dei quali viene ucciso in modo diverso. Talmente potente da essere stato sigillato, per poterlo rilasciare è necessario il suicidio degli altri componenti della Squadra 0.

