Bleach: Thousand Year Blood War, i 5 capitani più forti al momento

Un'attesa decennale ha portato gli appassionati verso Bleach: Thousand-Year Blood War, serie animata che adatta gli eventi della Guerra Millenaria, ultimo arco narrativo della serie manga originale che stravolge i livelli di potenza. Scopriamo dunque quali sono attualmente i 5 capitani più forti del Gotei 13 di Bleach.

Con due cour già trasmessi per intero sui quattro previsti, Studio Pierrot ha raccontato metà degli eventi della Guerra Millenaria. Bleach: Thousand-Year Blood War 2 ha mostrato scontri spettacolari, che però ci hanno privato di alcuni dei capitani della Soul Society. Se nei primi episodi dell'anime abbiamo detto addio al Capitano Yamamoto e al suo vice Chojiro Sasakibe, questa volta salutiamo Sajin Komamura e Toshiro Hitsugaya, motivo per cui non saranno presenti in questo elenco. Esclusa anche la Divisione Zero a cui Bleach: Thousand-Year Blood War 2 ha reso giustizia. In attesa dell'arrivo di Bleach: Thousand-Year Blood War 3 nel 2024, dunque, ecco chi sono i più forti al momento.

Il quinto capitano più forte al momento è Shinji Hirako. In Bleach: TYBW 2x16 ammiriamo il Bankai di Shinji, mai comparso prima nel manga. La sua Zanpakuto Sakanade ha la capacità di confondere gli avversari attraverso una nebbia velenosa. Questa, se inalata, inverte le facoltà sensoriali dei nemici, consentendogli di provocare massacri senza nemmeno muovere un dito. Inoltre, anche se solo per qualche minuto, Shinji può anche trasformarsi in un Hollow.

Quarto capitano più forte di Bleach è Kurotsuchi Mayuri della Divisione 12. Intellettuale secondo a nessuno, possiede una delle Zanpakuto più forti, nonché abilità grazie alle quali può sfruttare i corpi dei cadaveri (e non) per creare un esercito ai suoi servizi.

Sul podio dei più forti troviamo Byakuya Kuchiki, che dopo una sonora sconfitta nella prima parte, è tornato ancora più forte che mai grazie all'addestramento presso il Palazzo del Re delle Anime. La sua abilità con la spada e la sua forza sono formidabili, ma il suo punto forte è il Bankai Senbonzakura Kageyoshi.

Il secondo più forte di Bleach: TYBW è Kenpachi Zaraki, il Capitano della spietata 11° Divisione. Amante del combattimento e delle sfide, è riuscito a diventare ancora più forte grazie al sacrificio di Unohana. In Bleach: TYBW 2x20 l'imbattibile Shikai di Zaraki annienta uno degli Sternritter più forti. Scopriremo in seguito se riuscirà a sfoderare un Bankai o se diventerà ancora più forte senza benda sull'occhio.

Attualmente il capitano più forte di Bleach: TYBW è Shunsui Kyoraku. Capitano generale del Gotei 13, avendo ereditato questa posizione in seguito alla morte di Yamamot, al momento non ha ancora mostrato il suo potenziale in battaglia. La sua Zanpakuto Katen Kyokotsu è una seria minaccia per qualsiasi avversario, mentre il suo Bankai è l'ultima risorsa a sua disposizione. Vedremo nella terza parte dell'anime se finalmente sfrutterà le sue incredibili doti per mettere fine alla guerra con i Quincy.