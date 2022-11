Bleach: Thousand-Year Blood War, un amatissimo antagonista sta per fare il suo ritorno

Un decennio di lontananza è stato colmato in pochissimi episodi dal grande ritorno di Bleach: Thousand-Year Blood War. L'adattamento dell'arco narrativo finale dell'opera ha già riportato gli spettatori al fianco di figure leggendarie come Ichigo o il Comandante Genryusai. Un personaggio non ha ancora fatto il suo esordio, ma non per molto.

Queste prime puntate di Bleach: Thousand-Year Blood War hanno puntato i riflettori sui capitani del Gotei 13, scesi in battaglia per proteggere la Soul Society dall'invasione del Wandenreich. Un amatissimo e allo stesso tempo odiato protagonista non è però ancora apparso a schermo. Non manca molto al suo glorioso ritorno.

Come vediamo dai tweet in calce all'articolo, le prossime puntate di Bleach: Thousand-Year Blood War porteranno al grande ritorno di Sosuke Aizen, il capitano traditore. Nel bel mezzo dell'invasione, i nemici del Wandenreich si spingeranno fino alla prigione in cui egli è rinchiuso, proponendogli di entrare a far parte dell'esercito che sta mettendo in ginocchio la Soul Society. Cosa sceglierà di fare Sosuke Aizen, tradirà nuovamente la società delle anime per sfuggire ai 20000 anni di reclusione che gli sono stati inflitti come pena?

Il glorioso aspetto di Aizen non è più quello che ricordavamo. In seguito allo scontro con Ichigo e alla prigionia, vediamo un Aizen malridotto e ferito. La proposta del Wandenreich pare essere l'occasione perfetta per poter fuggire dalla Soul Society e vendicarsi dei suoi avversari. Vi lasciamo al trailer di Bleach 1x06, in attesa di rivederlo in azione.