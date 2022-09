Bleach: Thousand Year Blood War, l'anime arriva il 10 ottobre! Ecco l'orario giapponese

È uno dei mondi più amati negli ultimi decenni, è uno dei progetti più attesi, è uno degli anime che in tanti volevano da anni: Bleach ritorna con la fase finale del manga, come annunciato ormai da anni. L'anime di Bleach: Thousand Year Blood War esordirà in questo fine 2022, previsto per la stagione autunnale.

L'anime di Bleach: Thousand Year Blood War esordirà su Disney+ in tutto il mondo, ma ovviamente non in Giappone dove andrà in onda anche in TV, come di consueto per i prodotti di questo genere. Ormai è ufficiale il suo approdo sulle emittenti nipponiche e, grazie ai leak provenienti da Weekly Shonen Jump, adesso si sa qualcosa in più sulla trasmissione dell'adattamento animato.

Bleach: Thousand Year Blood War esordirà il 10 ottobre 2022 a mezzanotte in Giappone. Questo l'orario ufficiale, che corrisponde all'incirca alle 17 o alle 18 - a seconda dell'ora legale o solare - in Italia. Non è ancora noto se questo permetterà una trasmissione italiana, anche se secondo alcune voci Disney+ non farà li simulcast di Bleach: Thousand Year Blood War.

L'anime si occuperà di adattare tutti i volumi dal 55 al 72, ovvero quelli che Studio Pierrot non aveva adattato nel vecchio adattamento durato fino al 2012.