Bleach: Thousand Year Blood War, appare il vecchio Gotei 13! Ecco la ending speciale

In Giappone è in corso da quasi due mesi il nuovo anime di Bleach. Finalmente dopo tanti anni è arrivato Bleach: Thousand Year Blood War, ultimo capitolo della saga che vede coinvolto anche Tite Kubo, il mangaka dell'opera originale che ha deciso di dare un tocco diverso aggiungendo altri elementi inediti.

Mentre la battaglia va avanti, si è consumato anche uno scontro che ha riportato due personaggi indietro nel tempo. Si tratta di Shigekuni Genryusai Yamato e Yhwach, due figure che hanno scritto la storia della Soul Society, costruendo, ognuno a proprio modo, ciò che si è visto in Bleach negli ultimi anni. Ma Tite Kubo ha fatto fare un altro salto nel passato pubblicando un'illustrazione con il Gotei 13 originale.

L'uscita dell'episodio 7 di Bleach: Thousand Year Blood War però ha portato questi personaggi anche nell'anime. È stata infatti introdotta una ending speciale con il Gotei 13 originale, con un personaggio per volta mostrato sulle note della canzone Saihate, cantata da SennaRin. Viz Media ha condiviso su Twitter la speciale ending, che parte con un giovane Yamamoto e poi via via gli altri capitani del Gotei 13 quasi tutti ormai scomparsi. Vi piacerebbe vederli in azione anche nell'anime con una storia a loro dedicata?

Intanto ecco le immagini preview di Bleach Thousand Year Blood War 1x07.