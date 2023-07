Bleach: Thousand Year Blood War, aprono i cafè a tema negli Stati Uniti

Ichigo Kurosaki e i suoi alleati Shinigami sono tornati con la seconda stagione di Bleah: Thousand Year Blood War, e mentre la guerra contro i Quincy appare più complessa che mai, soprattutto per l’arrivo di un nuovo avversario molto caro al protagonista, nell’America del Nord il ritorno dell’anime è stato celebrato con l’apertura di cafè a tema.

La minaccia rappresentata dagli Sternritter, élite del Wandenreich guidato da Vostra Maestà Yhwach, è cresciuta dall’arrivo di Uryu Ishida, vecchio alleato di Ichigo e compagni, ma un potente Quincy. In attesa di scoprire come evolverà il conflitto, attraverso gli episodi che in Italia vengono distribuiti da Disney+, gli Stati Uniti d’America hanno dato il via ad un evento limitato per portare gli appassionati in piccoli cafè totalmente a tema Bleach.

Nel corso degli ultimi anni questa iniziativa si è diffusa molto in Occidente, dove sono emersi sempre più locali a tempo dedicati alle serie anime più di successo, come Dragon Ball, Chainsaw Man, Attack on Titan e anche Mobile Suit Gundam. Come negli altri casi, anche stavolta gli appassionati che avranno la fortuna di entrare in questi cafè a tema potranno portarsi a casa gadget e oggetti da collezione creati proprio per l’evento.

I fan americani avranno pochi giorni di tempo per gustarsi cibi e bevande a tema Shinigami o Quincy, poiché, come specificato anche nel post di Viz Media riportato in calce, i locali chiuderanno il 10 agosto. Inoltre, i primi 100 clienti che si recheranno nei cafè di Bleach: Thousand Year Blood War riceveranno uno speciale omaggio. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Ricordiamo che il secondo cour dell’anime terminerà con una puntata speciale.