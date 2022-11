Bleach: Thousand Year Blood War, arriva un animatore d'eccezione, ecco chi è

Studio Pierrot ha deciso di realizzare un anime con i controfiocchi. Dopotutto, Bleach è uno dei manga pilastro degli ultimi decenni e per questo va trattato con i guanti. Dopo aver portato Tite Kubo nella produzione, ovviamente lo studio d'animazione ha in mente di avvalersi della capacità di altri animatori per Bleach: Thousand Year Blood War.

Il grande ritorno di Ichigo Kurosaki in Giappone e su Disney+ - ma non ancora per l'Italia, al momento - è stato accolto con grande gioia dal pubblico, anche grazie a un comparto d'animazione di grande livello. I primi episodi sotto questo punto di vista hanno brillato, ma non è finita qui, dato che Studio Pierrot ha anticipato che Hiroyuki Yamashita ha preso parte a Bleach: Thousand Year Blood War.

Il sesto episodio di Bleach: Thousand Year Blood War vedrà quindi il suo contributo. Ma su cosa ha lavorato finora Yamashita? L'animatore si è occupato di molte scene di Naruto: Shippuden e di Boruto: Naruto the Movie, occupandosi prima di tutto dell'ottimo scontro di Naruto e Sasuke contro Momoshiki. Ovviamente non sarà soltanto lui a lavorarci, dato che figurano nomi come Q Kawa, Tomoko Hayashi, Daisuke Tsumagari, Kenji Imaizumi e Yo Natsuki nella produzione del sesto episodio, tutti nomi di assoluto rilievo che hanno lavorato su Mushoku Tensei, Jojo e tanti altri anime.