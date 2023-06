Bleach: Thousand-Year Blood War arriva finalmente su Disney Plus, ecco la data ufficiale

Quello di Bleach: Thousand-Year Blood War è diventato un caso clamoroso fonte di meme per gli appassionati. Uscito in Giappone nell'ottobre del 2022, i diritti per la trasmissione europea dell'adattamento dell'arco della Guerra Millenaria erano stati acquistati da Dinsey Plus. A oggi, tuttavia, lo streaming non è ancora disponibile alla visione.

Mentre i fan giapponesi sono già pronti all'uscita del secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War, con la premiere prevista ufficialmente per l'8 luglio 2023, ma in anteprima già a giugno, gli spettatori europei non hanno ancora avuto modo di vedere la prima parte. Bleach: Thousand-Year Blood War non è infatti disponibile alla visione mediante streaming legali.

La situazione legata ai diritti acquisiti da Disney Plus ha destato perplessità negli spettatori, che per mesi non hanno avuto notizia alcuna. Con l'annuncio dell'acquisizione dei diritti per l'home video di Bleach: Thousand-Yaer Blood War da parte di Dynit, però, qualcosa deve essersi smosso.

Attraverso i propri social media ufficiali, Disney Plus ha finalmente annunciato l'arrivo di Bleach: Thousand-Year Blood War. L'anime di Studio Pierrot si aggiungerà al catalogo streaming di Disney dal 5 luglio 2023. L'annuncio per l'Italia fa riferimento solamente alla prima parte dell'anime, per cui al momento non si sa se anche al secondo cour toccherà la stessa sorte.