Bleach: Thousand Year Blood War arriva in Italia in home video, l'annuncio di Dynit

Marzo 2021, dopo tanti anni di attesa il pubblico italiano poté finalmente abbracciare Bleach in italiano grazie a Dynit e Amazon Prime Video. Un progetto che ha avuto successo e ha portato a conclusione la prima storica serie, conclusasi nel 2012. In Giappone intanto è stato il turno del seguito Bleach: Thousand Year Blood War.

Dall'11 ottobre 2022 al 27 dicembre 2022 sono stati trasmessi gli episodi della serie che hanno riportato al centro del mondo degli anime la storia di Ichigo Kurosaki e degli shinigami disegnati da Tite Kubo. Bleach: Thousand Year Blood War ha fatto il suo esordio con 13 episodi, e proseguirà nei prossimi mesi. Tuttavia, in attesa della prossima fase, ci sono grandi novità che riguardano il mercato italiano.

Tramite un post sui propri social, Dynit ha annunciato ufficialmente Bleach: Thousand Year Blood War in home video in Italia. L'acquisizione consente la pubblicazione dei blu-ray e DVD in Italia e, secondo le attuali previsioni dell'azienda nostrana, questi verranno pubblicati nel 2024. Il doppiaggio, supervisionato sempre da Dynit, vedrà il ritorno delle voci della prima serie pubblicata in Italia negli scorsi due anni, mentre altre informazioni verranno rivelate nei prossimi mesi.

Bleach è un manga molto popolare creato da Tite Kubo. La serie segue le avventure di Ichigo Kurosaki, un giovane con la capacità di vedere gli spiriti e ciò lo porterà a diventare uno shinigami, un dio della morte. Prodotto dal 2001 al 2016 su Weekly Shonen Jump, è stato uno degli progetti più influenti del mondo dei manga. L'arco narrativo finale, oltre che uno dei più importanti, è la Guerra Millenaria, rimasta fuori dall'adattamento animato dello scorso decennio. Bleach: Thousand Year Blood War però si occupa di adattare la conclusione della serie.