Bleach: Thousand Year Blood War, arriva una delle scene più horror della serie

La guerra è iniziata, e sarà sanguinaria. Con l'invasione dei quincy nella Soul Society è cominciata l'attesissima battaglia finale tra le due essenze spirituali di Bleach: Thousand Year Blood War. Il ritorno di Ichigo Kurosaki nel mondo degli anime però è stato arrestato dalla divisione presente nell'Hueco Mundo.

Mentre il protagonista è bloccato dalle tecniche di Quilge Opie, nella Soul Society infuria la battaglia. Nei recenti episodi di Bleach: Thousand Year Blood War, anche Byakuya Kuchiki ha sfoderato il suo bankai, con il capitano del Gotei 13 che quindi dà subito il massimo. Le cose però non stanno andando comunque nel momento giusto a causa della sopraffazione della paura.

Infatti in Bleach: Thousand Year Blood War Byakuya si sta battendo con As Nodt, il quincy che incarna The Fear. È bastato poco a Byakuya per perdere il suo bankai e di dover subire una visione con una delle scene più horror di Bleach: Thousand Year Blood War. Come si vede nella scena estratta presente nel tweet in basso, Byakuya vede la morte di Rukia con la faccia della shinigami che si scioglie. La morte di Rukia è quindi l'incubo più grande del capitano della sesta divisione. Riuscirà comunque a contrastare il potere del terrorizzante As Nodt?