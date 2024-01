Bleach: Thousand-Year Blood War, l'autore Tite Kubo sarà ancora più coinvolto nell'anime!

Dopo l'uscita del trailer di Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 3, l'hype della fanbase dell'opera di Tite Kubo è cresciuto moltissimo. Proprio l'autore originale di Bleach avrà un ruolo ancora più importante nella realizzazione dei due cour conclusivi dell'anime.

Ricordiamo che Bleach si interruppe bruscamente nel 2012, prima di adattare l'arco narrativo finale. Dieci anni dopo, nel 2022, l'anime è tornato con Bleach: Thousand-Year Blood War, che ha il compito di mettere la parola fine alle avventure di Ichigo Kurosaki.

Secondo alcune dichiarazioni di Tite Kubo in un Q&A sul suo blog riservato agli abbonati, il mangaka sarà più coinvolto nella Parte 3 dell'anime rispetto a quanto avvenuto in passato. Sembra che Kubo stia controllando ogni aspetto della produzione, da quello grafico alla sceneggiatura, per colmare l'inevitabile distacco che esiste tra manga e anime.

Infatti, il rischio è sempre quello di far passare un messaggio diverso o di trasmettere sensazioni differenti rispetto all'opera originale, ma la presenza di Kubo serve proprio ad evitare il problema. C'è da dire che, fino ad ora, Bleach: Thousand-Year Blood War ha aggiunto diverso materiale originale all'opera di partenza, migliorandola costantemente e dando modo a Tite Kubo di inserire diversi elementi che non erano presenti nel manga.

In attesa di scoprire se il Bankai di Aizen farà il suo debutto nella Parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War, vi segnaliamo che i due cour precedenti sono disponibili su Disney Plus. Cosa ne pensate delle modifiche apportate al manga da Bleach: Thousand-Year Blood War? Vi aspettate che il coinvolgimento sempre più intenso di Kubo giovi all'anime? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.