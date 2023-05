Bleach: Thousand-Year Blood War: un Bankai senza precedenti nel trailer per la parte 2

Uno degli anime più attesi dell'anno sta per fare il suo tanto atteso debutto. Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2 arriverà in anteprima giapponese a fine giugno, mentre nel resto del mondo occorrerà attendere il mese di luglio. Con la premiere che si avvicina, l'hype dei fan cresce a dismisura.

Studio Pierrot ha preparato la community al debutto di Bleach: Thosuand-Year Blood War 2 con un trailer che anticipa alcune delle scene a cui assisteremo nei prossimi episodi dell'anime. Una di queste ha rivelato un Bankai finora inedito.

Tite Kubo aveva già rivelato che in Bleach: Thousand-Year Blood War 2 ci sarebbero state delle scene originali, non presenti nella serie manga, da lui realizzate. Una di queste scene anime only è stata mostrata in anteprima attraverso il trailer rilasciato da qualche giorno.

Nel secondo cour dell'adattamento della Guerra Millenaria di Bleach ci sarà una battaglia inedita nel manga che coinvolgerà Shinji Hirako in cui il Soul Reaper metterà in mostra il suo Bankai. In realtà, il Bankai di Shinji appare già nella light novel Can't Fear Your Own World, ma questa sarà comunque la prima volta che avremo modo di vederlo animato o disegnato. Il Bankai del vice capitano della nona divisione consiste in una catena che si ramifica fino agli avversari e che li confonde facendoli attaccare i loro avversari.