Bleach: Thousand-Year Blood War, una battaglia originale sconvolgerà la parte 2

Nell'ottobre del 2022, dopo ben dieci anni d'assenza, l'anime di Bleach ha fatto il suo ritorno con l'adattamento della Thousand-Year Blood War, la saga della Guerra Millenaria che chiude la serie manga di Tite Kubo. A differenza dei primi episodi, che adattano fedelmente la storia, la seconda parte includerà contenuti originali.

L'edizione home video di Bleach: Thousand-Year Blood War include spezzoni originali e lo stesso trattamento verrà riservato per la parte 2 dell'anime. Il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War presenterà scene anime original, come hanno assicurato Tite Kubo e Masakazu Morita, voce di Kurosaki Ichigo.

Nel corso di un'intervista ai due suddetti sono stati svelati alcuni dettagli sulla produzione, ma è stata un'informazione in particolare ad aver attirato l'attenzione del web. Il sensei Kubo ha infatti esplicitamente confermato che nel cour 2 di Bleach: Thousand-Year Blood War ci sarà una battaglia non presente nel manga poiché non riuscì a includerla nella serie. Quando però la produzione ha avanzato l'idea di mostrare il combattimento tra quei due personaggi, il mangaka ha fornito schizzi e illustrazioni. Per questo progetto, Kubo ha realizzato cinque o sei pagine di illustrazioni per mostrare come i personaggi si sarebbero dovuti muovere e come avrebbero dovuto sfidarsi. Avendo assistito in anteprima a questo scontro inedito, Morita si è detto sorpreso e stordito.