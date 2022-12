Bleach: Thousand-Year Blood War batte la concorrenza, è il miglior anime della storia

Ci sono voluti oltre dieci anni d'attesa affinché Studio Pierrot regalasse agli spettatori l'adattamento animato dell'ultima saga di Bleach. Il lasso temporale trascorso ad aspettarne l'arrivo si è però rivelato ben speso. Bleach: Thousand-Year Blood War è il miglior anime della storia.

L'attesa per Bleach: Thousand-Year Blood War era moltissima. La produzione di Studio Pierrot non ha però disatteso le speranze dei fan. Lo studio d'animazione che di recente ha salutato il fondatore Yuji Nunokawa ha messo infatti in campo un comparto tecnico e sonoro sempre perfetto, in grado di arricchire la già profonda esperienza regalata dal manga.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood sembrava imbattibile, ma infine il re ha perso la corona. A spodestare la serie tratta dal manga di Hiromu Arakawa è proprio l'anime basato sull'ultimo arco narrativo dello shonen di Tite Kubo. Bleach: Thousand-Year Blood War è il miglior anime di sempre, secondo la classifica stilata da MyAnimeList.

La prima parte dell'anime sulla Guerra Millenaria di Bleach ha un punteggio totale di 9,19, mentre Fullmetal Alchemist: Brotherhood è fermo a 9.11. Al terzo e ultimo gradino del podio troviamo Kaguya Sama Love is War: Ultra Romantic che con uno score di 9.08 è a pari punti con Steins;Gate. La valutazione di Bleach: Thousand-Year Blood War potrebbe però subire variazioni, poiché la serie non è ancora stata distrubita in tutto il mondo. A proposito, quando arriverà Bleach: Thousand-Year Blood War su Disney+? Bisogna anche tenere conto che la serie è stata suddivisa in quattro cour, con la Parte 2 di Bleach: Thousand-Year Blood War che tornerà nell'estate 2023. Risucirà il nuovo re a restare a lungo sul trono?