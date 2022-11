Bleach: Thousand-Year Blood War: la caduta di un capitano del Gotei 13

La guerra di Bleach: Thousand-Year Blood War ha finalmente avuto inizio, portando i Capitani del Gotei 13 a schierarsi sul campo di battaglia per difendere la Soul Society dall'invasione degli Sternritter del Wandenreich. Il quinto episodio dell'anime miete però la prima vittima illustre.

Con Kurosaki Ichigo impegnato in uno scontro mortale nell'Hueco Mundo, le sorti della Soul Society sono nelle mani dei Capitani del Gotei 13, che tuttavia appaiono in seria difficoltà. In particolare, tra tutti è Byakuya che se la passa peggio.

Al capitano della sesta divisione del Gotei 13 è stato sottratto il Bankai e lo Sternritter As Nodt non appare minimamente impensierito dai suoi colpi. Non solo, sfruttando il potere The Fear l'invasore del Wandenreich riesce anche a piegare la forza mentale di Byakuya Kuchiki, ormai privo di difese. Dopo aver vissuto mentalmente la scena più terrificante in Bleach, il capitano Byakuya saluta per sempre Rukia Kuchiki e Renji Abarai, anche loro in pericolo di vita.

La morte di Byakuya ha un impatto devastante, sia sui Soul Reaper che sugli spettatori. Egli era infatti uno dei capitani più forti e amati in assoluto, ma As Nodt gli si è rivelato ben superiore riuscendo a spezzare il suo stato emotivo. Chi potrà mai vendicare la dipartita di Byakuya?