Bleach: Thousand-Year Blood War, quel capitano ha sacrificato la propria vita inutilmente?

Bleach: Thousand-Year Blood War è il ritorno trionfale dell'anime di Bleach, rimasto inconcluso per un decennio. L'adattamento dell'arco narrativo conclusivo dell'opera di Tite Kubo sta risolvendo alcuni dei problemi della prima parte, come un ritmo più frenetico e animazioni migliori. Tuttavia, alcuni problemi persistono ancora.

Nella prima parte di Bleach: Thousand-Year Blood War gli Shinigami del Gotei 13 hanno subito una pesante sconfitta contro i Quincy Sternritter. Come altri, il Capitano della 7a Divisione Sajin Komamura ha visto il proprio Bankai trafugato dall'avversaria che lo ha sconfitto, la Sternritter E Bambietta Basterbine. Nel secondo cour dell'anime, Sajin è pronto alla vendetta.

Già alla fine del primo cour avevamo visto il capitano Komamura rivolgersi all'anziano della tribù dei lupi per acquisire una antica tecnica formidabile. Questa, tuttavia, come abbiamo potuto ammirare nell'ultimo episodio, ha avuto un costo elevatissimo.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 2x17 Sajin mostra la sua trasformazione finale, una forma umanoide e invulnerabile che però ha ricevuto dall'anziano in cambio del suo cuore. Una volta sconfitta Bambietta, Sajin ha compreso l'errore commesso. Questa vittoria, che nel complesso della battaglia si rivela di poco conto, è arrivata in cambio del suo sacrificio, tutt'altro che nobile.

Sajin è da sempre un Soul Reaper idealista e altruista, ma questa volta, preso anche dalla rabbia per la morte di Yamamoto, si è lasciato andare alla disperazione e alla cieca vendetta. Komamura si è spinto troppo oltre, pur sapendo che effettivamente questo suo potere non sarebbe stato sufficiente a uccidere Yhwach. Inoltre, il destino di Bambietta non è ancora certo in Bleach: Thousand-Year Blood War.

Il potenziamento improvviso di Sajin rappresenta inoltre un passo indietro nella narrativa di Bleach: Thousand-Year Blood War, che in precedenza aveva visto i suoi protagonisti allenarsi duramente per ottenere nuove abilità e poteri.