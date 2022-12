Bleach: Thousand-Year Blood War, il capitano Unohana in outfit casual nell'art di Kubo

Anche se solo momentaneamente, il pericolo dettato dagli Sternritter è scampato. La Soul Society può dunque analizzare i danni subiti e riorganizzare le forze in campo per farsi trovare pronta alla prossima invasione. Tassello fondamentale della battaglia che verrà sarà Zaraki Kenpachi, il capitano dell'11a ossessionato dal combattimento.

In seguito alla morte di Genryusai Yamamoto, il Consiglio del 46 ha deciso di affidare il ruolo di Comandante Generale a Shunsui Kyoraku, che per inaugurare il suo mandato decide di puntare il tutto per tutto su Zaraki Kenpachi, l'unico tra i Capitani del Gotei 13 a battere ben 3 Sternritter.

A dover addestrare Zaraki è il Capitano Unohana, di cui scopriamo il suo peccato mortale in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x09. A quanto pare, Unohana fu il primo Kenpachi del Gotei 13 e abbandonò quel ruolo proprio in seguito a una ferita subita dal piccolo Zaraki.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x10 lo scontro tra i due capitani giunge al termine, con solamente uno dei due che sopravvive all'altro. A ogni modo, per celebrare l'uscita del decimo episodio dell'adattamento anime della Guerra Millenaria di Bleach Tite Kubo ha realizzato un'illustrazione inedita. Questa, che trovate in calce all'articolo, vede Yachiru Unohana in outfit casual, con giacca di pelle e t-shirt bianca.