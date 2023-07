Bleach: Thousand-Year Blood War: un cliffhanger preannuncia la grande guerra

Bleach: Thousand-Year Blood War Part 2 - The Separation ha dato il via alla sua nuova serie anime entrata a far parte del palinsesto anime dell'estate 2023. Yhwach e le forze Sternritter hanno attaccato nuovamente la Soul Society e il pericolo è imminente.

Dopo che Bleach: Thousand-Year Blood War ha svelato il nome del successore di Yhwach, la serie ha dato il via a un'altra invasione della Soul Society con il cliffhanger del primo episodio della Parte 2!

La prima parte di questa stagione ha lasciato intendere che i Quincy non hanno portato a termine il lavoro la prima volta, dal momento che Yhwach aveva un limite di tempo e non possedeva tuttavia la piena padronanza del proprio potere. Ma negli ultimi minuti del 14° episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War è stato lasciato intendere che la guerra finale tra i Quincy e i Mietitori di Anime è iniziata in pieno, dopo l'invasione della Soul Society.

Questo episodio si conclude con Yhwach e i suoi uomini che fanno morire completamente gli abitanti di Sereitei, tingendosi di un colore rosso sangue, mentre le loro forze si fanno strada nelle difese della Soul Society. Riusciranno i Mietitori di Anime a sopravvivere alla guerra?

La nuova serie di Bleach è disponibile in Italia sulla piattaforma streaming Disney+ al momento solo provvisto di doppiaggio originale. Per celebrare l'avvio della nuova stagione, Tite Kubo ha pubblicato uno sketch per Bleach: Thousand-Year Blood War, l'autore della serie che ha partecipato attivamente alla produzione della nuova opera.