Bleach: Thousand-Year Blood War, comincia il secondo cour con una nuova opening

L'attesa è finita. A distanza di diversi mesi dal grande ritorno di Ichigo in Bleach: Thousand-Year Blood War, l'anime prodotto da Studio Pierrot prosegue il racconto degli eventi della saga finale del manga di Tite Kubo. Ecco la sigla d'apertura della seconda parte della serie animata.

Bleach è tornato con l'adattamento della seconda parte della Saga della Guerra Millenaria. La posta in gioco non è mai stata così alta per Ichigo e i suoi compagni della Soul Society, con il malvagio Yhwach deciso a dare vita a una nuova era per i Quincy. Gli Shinigami non cederanno però così facilmente.

Bleach: Thousand-Year Blood War cour 2 è arrivato su Disney+ dando il via a una nuova, magnifica avventura. Ichigo ha da poco compreso la verità sulla sua Zanpakuto Zangetsu, ma l'amico Uryu Ishida sembra aver perso la ragione schierandosi dall'altro lato del campo di battaglia. Che questo sia un tentativo per muoversi tra le fila nemiche? Con migliaia di anni d'esperienza per Yhwach questo non è nient'altro che un tranello ingenuo.

L'inizio di questa seconda parte segna per l'anime l'introduzione di una nuova sigla d'apertura, la cui clip potete trovare in calce all'articolo. La nuova opening di Bleach: Thousand-Year Blood War è "STARS" del gruppo musicale "w.o.d.". L'anime guadagna anche una nuova ending, il brano "Endroll" eseguito da Yoh Kamiyama.