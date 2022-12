Bleach: Thousand-Year Blood War, che cosa succederà nella Parte 2 dell'anime?

Con la trasmissione simultanea di ben due episodi, l'adattamento anime di Bleach: Thousand-Year Blood War è giunto alla conclusione della sua prima sessione con un clamoroso colpo di scena. Che cosa accadrà quando la serie riprenderà con la seconda parte?

Nella prima parte dell'episodio finale della parte 1 dell'adattamento della Guerra Millenaria, l'ultima saga dell'iconica opera creata dal maestro Tite Kubo, Kurosaki Ichigo ha scoperto la verità sulle sue origini.

Mamma Masaki Kurosaki non era un'umana qualsiasi, ma una Quincy purosangue. In seguito al primo incontro con Isshin Shiba, allora capitano della 10a Divisione del Gotei 13, la donna divenne tuttavia una Gemischt Quincy. Morì per mano dell'Hollow Grand Fisher poiché fu vittima dell'Auswahlen, ossia il processo con cui Yhwach si riappropriò dei suoi poteri sottraendo quelli dei Quincy impuri.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x13 Ichigo ha riforgiato la sua Zanpakuto, scoprendo però che la forma che riteneva essere quella di Zangetsu era in realtà quella di Yhwach di mille anni prima. L'essenza di Vostra Maestà presente nel sangue di Ichigo stava impedendo al ragazzo di esprimere la sua piena potenza da Shinigami. Tuttavia, ora che è entrato in possesso della vera Zangetsu, che si è rivelata essere una coppia di spade, potrà dare tutto il suo meglio nella guerra che verrà.

Nella seconda parte di Bleach: Thousand-Year Blood War scopriremo il motivo per cui Uryu Ishida è passato dalla parte dei nemici. Cosa ha spinto l'ultimo dei Quincy a unirsi alla causa di Yhwach, responsabile della morte di sua madre Katagiri? Gli spettatori scopriranno anche l'ultima parte della leggenda sul re sigillato 900 anni dopo aver riottenuto il suo cuore, 90 anni dopo aver riottenuto il suo intelleto e 9 anni dopo aver riottenuto i suoi poteri, ci vollero 9 giorni per conquistare il mondo. Bleach: Thousand-Year Blood War tornerà a luglio 2023, con la parte 2 che porterà a una nuova guerra in cui la Soul Society dovrà difendersi dal secondo attacco degli Sternritters.