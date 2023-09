Bleach: Thousand-Year Blood War, cosa succederà nella Parte 3 dell'anime?

Nell'ottobre del 2022 Studio Pierrot ha sorpreso i fan con il ritorno di Ichigo in Bleach: Thousand-Year Blood War, l'attesissimo sequel dell'anime di Bleach rimasto in sospeso per un decennio. Grazie ad animazioni superlative e una narrativa frenetica, questa produzione ha conquistato i fan originali e attirato nuove ondate di appassionati.

Nel corso della stagione estiva 2023 è cominciata la trasmissione della seconda parte di Bleach: Thousand-Year Blood War, un cour caratterizzato da una nuova guerra tra Soul Reaper e Sternritter in cui i guerrieri della Soul Society sono riusciti a recuperare i propri Bankai e finalmente sfidare i nemici guidati da Yhwach sfoderando il massimo del loro potenziale. Bleach: Thousand-Year Blood War 2 giungerà al termine con un episodio dalla durata doppia in arrivo nei prossimi giorni e i fan già si interrogano sul futuro dell'anime di Pierrot.

Sin dal principio è stato rivelato che la produzione di Bleach: Thousand-Year Blood War è suddivisa in quattro cour. Dunque, la serie animata che adatta l'arco narrativo finale dello shonen di Tite Kubo è giunta appena alla sua metà.

Al momento non si hanno ancora informazioni ufficiali sul continuo dell'anime, ma è plausibile pensare che Bleach: Thousand-Year tornerà già nel 2024 con la sua terza parte. Nel cour 2 i Quincy hanno lanciato una seconda invasione, lanciandosi all'attacco della Seireitei. Yhwach ha promesso di mettere fine al mondo in nove giorni e sfruttando un'apertura creata da Ichigo è riuscito a infiltrarsi nel Palazzo del Re delle Anime, dove a impedirgli di uccidere il Re ha trovato la Divisione Zero. Presumibilmente questa parte troverà un epilogo con l'adattamento del volume 67-68 del manga.

In Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 3 la storia riprenderà svelando le vere origini di Yhwach. Troverà spazio anche un vecchio antagonista, che nella prima parte aveva già giocato un ruolo cruciale, seppur con una comparsa di pochi istanti. Nel terzo cour di Bleach: TYBW tornerà in azione Aizen e il fulcro della battaglia si sposterà dalla Seiretei al Palazzo del Re delle anime. A Ichigo e compagni, invece, toccherà scoprire i motivi dietro il tradimento di Uryu Ishida, divenuto erede di Yhwach al comando del Wandenreich.