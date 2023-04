Bleach: Thousand-Year Blood War - cour 2, key visual e uscita in anteprima per il Giappone

Come era stato promesso, nelle ultime ore sono arrivate le attese novità sul secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War. La seconda parte dell'adattamento dell'arco narrativo della Guerra Millenaria debutterà in anteprima esclusiva in Giappone.

A dieci anni di distanza dall'ultima puntata, nell'ottobre del 2022 Studio Pierrot ha riportato Bleach sugli schermi. La serie anime non aveva infatti ancora adattato gli avvenimenti finali dell'iconica opera di Tite Kubo.

Con il suo magnifico ritorno Bleach: Thousand-Year Blood War ha convinto il pubblico con animazioni straordinarie e una colonna sonora perfetta, guadagnandosi la nomea di una delle migliori serie animate di tutti i tempi.

I conti tra la Soul Society e il Wandenreich sono tuttavia rimasti in sospeso, con la serie che ha adattato solamente la prima invasione della società delle anime e fino alla scoperta sulle origini di Ichigo. Bleach: Thousand-Year Blood War tornerà con una seconda parte e anche prima del previsto.

Stando a quanto diffuso, Bleach: Thousand-Year Blood War - Parte 2 debutterà il 25 giugno in Giappone con la trasmissione in anteprima assoluta delle prime due puntate. Questa importante informazione è stata accompagnata da una nuova locandina in cui vediamo Ichigo Kurosaki con impugno la vera forma della sua Zanpakuto Zangetsu. Per quanto riguarda l'Italia, si attendono ancora novità da parte di Disney+ per la messa in onda in streaming della prima parte di Bleach: Thousand-Year Blood War.