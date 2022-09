Nuovo trailer di Bleach Thousand Year Blood War: ecco da quanti cour è composto l'anime

La première di Bleach Thousand Year War Blood è vicinissima, ma l'appuntamento con la serie anime si avvicina attraverso nuovi dettagli recentemente condivisi.

I primi due episodi di Bleach Thousand Year War arriveranno al New York Comic Con 2022, ma il fandom si chiede da quanti episodi sarà composta la nuova serie anime ispirata all'opera di Tite Kubo?

Bleach - La guerra dei mille anni sarà suddiviso quattro diversi cour, ognuno dei quali composto da un minimo di 11 a un massimo di 13 episodi. Tra ogni cour, ci sarà una pausa. Dunque, la prima parte arriverà in autunno, la seconda verosimilmente nella primavera del 2023, la terza poi a fine 2023 e la quarta nel 2024. In totale, per questa produzione verranno pubblicati oltre 50 episodi.

Sono state inoltre rivelate le sigle dell'anime. La opening "Scar" verrà eseguita da Tatsuya Kitani, mentre la ending "Saihat" verrà invece eseguita da SennaRin. Questi dettagli, sono infine stati accompagnati da un nuovo, mirabolante teaser PV. Il trailer di Bleach - La guerra dei mille anni mostra in anteprima il ritorno in azione di Kurosaki Ichigo e degli altri protagonisti del cast dello shonen di Shueisha. E voi, siete pronti per immergervi in questo straordinario e attesissimo arco narrativo?