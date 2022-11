Bleach: Thousand Year Blood War, un disegno di Rangiku Matsumoto per celebrare l'episodio

Ci sono tanti animatori che sono particolarmente affezionati a Bleach. L'opera di Studio Pierrot, adattamento dell'omonimo manga di Tite Kubo, è stata in corso per diversi anni all'inizio del millennio, e ora è tornata con l'ultima fase della storia, la guerra millenaria tra shinigami e quincy.

Così sono tornati a farsi sentire alcuni dei nomi più noti dell'animazione che hanno lavorato anche a Bleach. Negli ultimi giorni, Masashi Kudo ha proposto un disegno di Rukia Kuchiki in stile Burn the Witch, ma c'è stato anche un altro animatore che ha voluto mettersi all'opera. Leo Yamamoto è uno degli addetti ai lavori di Bleach: Thousand Year Blood War e, insieme agli altri membri, sta cercando di animare quanto meglio possibile i nuovi episodi.

Per celebrare l'uscita dell'episodio 4 di Bleach: Thousand Year Blood War, Leo Yamamoto ha realizzato un'illustrazione di Rangiku Matsumoto, una delle shinigami tornate in questa fase ricca d'azione. La donna è sul lato destro con il solito abbigliamento che lascia poco spazio all'immaginazione, mentre sulla destra è scritto a chiare lettere il titolo dell'anime e il titolo dell'episodio "Kill the Shadow".

Ora sarà tempo di tornare alla Soul Society nell'episodio 5 di Bleach: Thousand Year Blood War.