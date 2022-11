Bleach: Thousand-Year Blood War, la dolce esperienza di uno sceneggiatore

Da una nuova intervista legata al brand Bleach: Thousand-Year Blood War emergono tante curiosità e sfaccettature che riescono a far palpare a distanza l'amore e la passione di accompagnamento ai lavori.

D'altronde il successo della serie ne è la riprova concreta: i fan adorano l'episodio di Yamamoto. L'impegno degli autori per la nuova stagione di Bleach è tale che per celebrarne il debutto sono andati ad un tempio giapponese per renderle onore. Nonostante siano passati 10 dall'ultima stagione, Kubo e lo staff di Studio Pierrot hanno fatto le cose in grande.

Lo sceneggiatore di Bleach: Thousand-Year Blood War, tale Hiramatsu Masaki, il quale lavora a stretto contatto sia con il regista Taguchi che con il supervisore Kubo, trasuda commozione dalle sue parole. Alla domanda "spiega per favore come ti sei sentito quando è stato deciso che avresti fatto parte dell'adattamento di Bleach dopo 10 anni", così risponde Hiramatsu: "mi è stato richiesto da Taguchi, con una email". Aggiunge: "ho immediatamente accettato, dopo 10 anni dal mio ultimo lavoro nel mondo anime per me è un onore lavorare con Bleach". Il giovane ha dunque accettato il ruolo con immenso entusiasmo e voglia di fare, "non avrei voluto essere che io", conclude.

I primi quattro episodi di Bleach: Thousand-Year Blood War sono sceneggiati da Taguchi mentre quelli dal quinto in poi da Hiramatsu. Per ulteriori informazioni non perdetevi la nuova intervista con Tite Kubo.