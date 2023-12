Bleach: Thousand Year Blood War, quanto dovremo attendere per i nuovi episodi?

L'11 ottobre del 2022 verrà ricordato dalla community di appassionati come il giorno in cui c'è stato il grande ritorno di Kurosaki Ichigo in Bleach: Thousand-Year Blood War, l'adattamento animato dell'arco narrativo conclusivo della storia creata da Tite Kubo. La storia sta per proseguire con la terza parte della serie, ma quando?

Nel 2012 l'anime di Bleach si interrompeva improvvisamente proprio prima della saga finale. Per tornare nella Soul Society ci sono voluti dieci anni esatti, ma l'attesa è stata ampiamente ripagata da Studio Pierrot. Lo studio d'animazione ci sta infatti regalando uno dei migliori anime di sempre, suddiviso in quattro parti distinte.

A fine settembre 2023 si è interrotta la trasmissione di Bleach: Thousand-Year Blood War, che però tornerà molto presto. L'annuncio di Bleach: Thousand-Year Blood War parte 3 è stato già ufficializzato, ma quando ricomincerà la guerra tra Shinigami e Quincy? Nell'attesa, ecco il riassunto delle prime due parti di Bleach: Thousand-Year Blood War.

È già ufficiale che la serie animata tornerà nel 2024 con una terza parte che avrà di nuovo 13 episodi, questa volta incentrati sulla figura di Uryu Ishida. Per capire quando ricomincerà esattamente la trasmissione, bisogna prima analizzare i cour precedenti. Tra la fine della parte 1 e l'inizio della parte 2 trascorsero circa sei mesi. Parliamo infatti di un intervallo di tempo che andava da fine dicembre 2022 a inizio luglio 2023. Presumibilmente ci vorrà lo stesso periodo affinché il team di Studio Pierrot non sia pronto a rilasciare i nuovi episodi. Dunque, considerato che il finale della seconda parte è andato in onda a fine settembre 2023, Bleach: Thousand-Year Blood War 3 potrebbe cominciare tra marzo e aprile 2024, in concomitanza con l'inizio dei palinsesti primaverili del 2024.