Bleach: Thousand-Year Blood War, l'edizione home video avrà contenuti estesi originali!

Dopo un'attesa lunga dieci anni, nell'ottobre del 2022 è tornato l'anime di Bleach con l'adattamento della Guerra Millenaria, l'ultima saga della serie manga di Tite Kubo. Mentre i fan attendono con ansia novità riguardanti il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War, l'edizione home video della prima parte includerà extra originali.

L'accoglienza dei fan è stata caldissima, tanto da acclamare Bleach: Thousand-Year Blood War come il miglior anime della storia per un certo periodo. La guerra tra la Soul Society e gli Sternritter guidati da Lord Yhwach riprenderà nell'estate del 2023, ma nel frattempo gli appassionati potranno godere di alcuni contenuti inediti.

Come suggerito dal Twitter ufficiale dell'anime di Bleach, l'edizione home video in uscita il 26 aprile 2023 in Giappone includerà alcune scene extra, scritte direttamente da Tite Kubo, non presenti nella versione trasmessa in televisione.

In particolare, la versione Blu-ray Disc e DVD di Bleach: Thousand-Year Blood War conterrà materiale esteso per il quinto episodio del primo cour. L'extra citato è una scena estesa con dialoghi originali di Bernice Gabrielli, la "Q" Sternritter morta per mano di Kenpachi Zaraki. Questo extra arriverà anche su Disney+, piattaforma su cui lo streaming ufficiale di Bleach: Thousand-Year Blood War deve ancora fare il suo debutto in Italia?