Bleach: Thousand-Year Blood War: la Guerra Millenaria riprende nel trailer della Parte 3

L'adattamento animato dell'arco narrativo finale di Bleach è rimasto sospeso nel nulla per un intero decennio. Con Bleach: Thousand-Year Blood War Studio Pierrot ha dato vita a una produzione che non solo ha riportato su schermo uno dei Big Three, ma anche un anime che entusiasma con animazioni e narrazione travolgenti.

In Bleach: Thousand-Year Blood War gli Shinigami della Soul Society tornano a combattere. Questa volta il Gotei 13 deve affrontare l'invasione più audace mai subito, quello da parte del Wandenreich guidato dal misterioso e potente Yhwach. Nella seconda parte della serie la vittoria sembra essere stata agguantata per merito della Divisione 0, ma evidentemente la storia proseguirà. Potete trovare il riassunto di Bleach: Thousand-Year Blood War nel nostro articolo.

Sul palco del Jump Festa 2024 i doppiatori della serie anime hanno presentato Bleach: Thousand-Year Blood War 3 attraverso un trailer. A quanto pare Yhwach non è stato sconfitto definitivamente, poiché lo rivediamo in azione nel filmato assieme ad altri volti noti, tra cui si può intravedere anche Grimmjow. In Bleach: Thousand-Year Blood War 2 abbiamo assistito a scontri formidabili, questa terza parte saprà deliziarci come e più della seconda?

Secondo quanto rivelato durante l'evento, il sequel dell'anime arriverà nel 2024, ma non è ancora stata fornita una data di uscita ufficiale. È stato inoltre rivelato che la serie riceverà un nuovo spettacolo teatrale intitolato Rock Musical Bleach-Arrancar The Beggining.