Bleach: Thousand-Year Blood War, riecco Ichigo nell'anteprima dell'episodio 19

Bleach: Thousand-Year Blood War è entrato nel vivo della battaglia tra Soul Reaper e Sternritter. Numerosi confronti tra i combattenti del Gotei 13 e quelli al servizio di Yhwach sono risolti, ma il meglio deve ancora arrivare. Il ritorno di Kurosaki Ichigo nella Seireitei è vicinissimo.

Coadiuvato dal tifoso James, Mask De Masculine è riuscito a sconfiggere i capitani Kensei Muguruma e Rojuro Otoribashi. Lo Sternritter "S" è stato sconfitto dalla vera forma del Bankai di Renji Abarai, tornato nella Soul Society assieme a Rukia Kuchiki. Dopo aver messo in sicurezza i due capitani sconfitti, nel diciannovesimo episodio dell'anime sarà proprio quest'ultima a mettersi in mostra.

Nell'anteprima di Bleach: Thousand-Year Blood War 2x19, episodio intitolato "The White Haze", Rukia affronterà As Nodt, lo Sternritter conosciuto con la "F" di "The Fear". Nel corso dell'episodio, dunque, assisteremo per la prima volta al Bankai di Rukia.

Nel mentre, Kurosaki Ichigo è pronto a fare il ritorno nella Soul Society. Il protagonista ha termianto il suo addestramento al Palazzo del Re delle Anime e venuto a sapere dell'invasione della Soul Society daparte dei Quincy si dirigerà immediatamente in soccorso dei suoi compagni. In una delle scene post-credit di Bleach: Thousand-Year abbiamo visto i nuovi poteri di Ichigo, ma fin dove si sarà spinto Kurosaki?