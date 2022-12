Bleach: Thousand-Year Blood War, Ichigo e Rukia lottano in una nuova illustrazione

L'ottavo di Bleach: Thousand-Year Blood War è tra gli episodi più ricchi di sorprese. Ad esempio vi sono piccole rivelazioni sui segreti di Unohana.

In Bleach: Thousand-Year Blood War i primi eventi sono perfettamente coerenti al suo titolo. Guerra, morte e vendetta sono tra le parole chiave della nuova serie di un anime in pausa da ben 10 anni. Tra nuovi personaggi e la storia che avanza, nell'ultimo episodio ritornano i fratelli Shiba che non si vedevano dal 2005. Anzi, Tite Kubo ha pensato in grande la saga finale, pizzicando le corde emotive dei fan attraverso molti colpi di scena.

L'effetto nostalgia si fa sentire importante anche quando Ichigo incontra Rukia, proprio nell'ottavo episodio. Ed è dunque in celebrazione di questo momento che viene rilasciata una nuova illustrazione di Bleach: Thousand-Year Blood War. L'immagine, presente in calce alla notizia, mostra Ichigo e Rukia che combattono fianco a fianco. La colorazione è in cel shading minimale ad esclusione dei capelli de Il Sostituto Shinigami ai quali è stata applicata una pennellata sfocata per l'ombreggiatura.

Cosa ne pensate di questa nuova illustrazione? Chissà se la coppia tornerà ad affrontare Hollow fianco a fianco. Eppure nel frattempo vi è una minaccia ben più impellente rappresentata da Ywatch, combattente Quincy e imperatore del Wandenreich.