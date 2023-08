Bleach: Thousand-Year Blood War: Ichigo e Uryu si affrontano a muso duro in una nuova art

L'adattamento della saga finale è ricominciato nel secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War. La Soul Society è precipitata nuovamente nel caos, con la Seireitei presa d'assalto dalle forze guidate da Vostra Maestà Yhwach. I guerrieri più abili delle due fazioni devono tuttavia ancora schierarsi in battaglia.

Grazie al genio di Urahara, gli Shingami hanno riottenuto indietro i loro Bankai. Tuttavia, i Quincy possono contare sul Vollstanding. La battaglia tra i due eserciti è dunque in equilibrio con perdite da entrambi i lati dello schieramento.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 2x17 Sajin ha sconfitto Bambietta, ma a un costo elevatissimo. Il Capitano non potrà più essere utile alla causa del Gotei 13. Nell'episodio 18 di Bleach: Thousand-Year Blood War torneranno Renji e Rukia, ma non i due più attesi. Sia Kurosaki Ichigo che Uryu Ishida non hanno ancora fatto alcun passo in questa guerra.

Alla fine del primo cour Uryu Ishida ha tradito i suoi amici schierandosi al fianco di Yhwach, che in questa seconda parte lo ha nominato suo erede. Per quanto riguarda Ichigo, invece, egli è ancora bloccato con gli addestramenti con la Divisione Zero preso il Palazzo del Re delle Anime. Presto, i due dovranno combattere l'uno contro l'altro, ma la copertina del magazine che trovate in calce all'articolo anticipa i tempi. Ichigo e Uryu già si affrontano a viso aperto.