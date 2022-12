Bleach Thousand Year Blood War, la key visual dell'episodio finale: Ichigo e la sua spada

Sono passati anni e anni, ma alla fine il momento che tutti gli appassionati aspettavano è giunto. Ottobre ha segnato l'inizio di una nuova stagione degli anime, e tra questi c'è uno dei progetti più attesi. Ha infatti debuttato Bleach: Thousand Year Blood War, anime che tratta l'ultima parte del manga di Bleach che finora non era stato adattato.

Bleach: Thousand Year Blood War ha adattato, in 11 episodi, la guerra tra shinigami e quincy. Gli arcieri spirituali sono infatti tornati sotto la guida di Yhwach, il loro temibile condottiero, e hanno fatto morti e feriti nella Soul Society, alcune alche molto illustri. E non solo, dato che in gioco entra anche il furto di tanti Bankai. L'arrivo della misteriosa Brigata 0 al servizio del Soul King ha però cambiato le carte in tavola. Gli ultimi due episodi di Bleach: Thousand Year Blood War comporranno un'unica puntata speciale con un certo racconto al centro.

Come si vede nella locandina di Bleach: Thousand Year Blood War, c'è Ichigo con le vesti da shinigami strappate e due zanpakuto nuove di zecca nelle mani. Alle sue spalle ci sono due figure estremamente importanti: a destra una donna, su sfondo bianco, la madre Masaki; a sinistra, su sfondo nero, un giovane Isshin Kurosaki, il padre. L'incrocio di questi due mondi e la storia di "Everything but the rain", uno dei capitoli più amati del manga di Bleach, potrebbe far nascere un protagonista inedito, un'evoluzione dell'attuale Ichigo Kurosaki che finora non abbiamo mai visto.

Si prospetta quindi un finale molto importante per Bleach: Thousand Year Blood War, che concluderà la prossima settimana il primo cour della sua stagione.