Bleach: Thousand Year Blood War, Kubo dedica un'illustrazione speciale a due Quincy

La prima parte dell’anime Bleach: Thousand Year Blood War si è conclusa con una singolare attenzione rivolta ad eventi passati. Il flashback relativo al passato della famiglia di Ichigo ha spinto Tite Kubo a onorare, e ricordare, due personaggi femminili apparsi per poco tempo ma estremamente importanti in una speciale illustrazione.

Alcune delle questioni lasciate in sospeso sul passato di Ichigo, e sulle sue reali origini, hanno finalmente trovato delle giustificazioni e spiegazioni. Suo padre Isshin era uno Shinigami e un giorno incrociò la sua strada con Masaki, rivelatasi una Quincy. Il lungo flashback ha anche mostrato come sono morte sia Masaki che la madre di Uryu Ishida. Entrambe Quincy, infatti, le due donne sono state private dei loro poteri e condannate a morire per mano di Yhwach, che sta guidando la distruzione della Soul Society.

In attesa di scoprire come evolverà la drammatica situazione in cui si trovano Ichigo e gli altri Shinigami, a partire dal luglio 2023 quando l’anime tornerà con la seconda parte, l’autore Kubo ha voluto raffigurare Masaki e la madre di Uryu, che, come potete vedere nelle immagini condivise dallo stesso mangaka nel post riportato in calce, sembrano avere lo stesso atteggiamento dei rispettivi figli. Cosa ne pensate di questo sentito omaggio a due Quincy, centrali per due personaggi molto importanti, e allo stesso tempo assenti dalla serie? Ditecelo nello spazio riservato ai commenti.

Per finire, ricordiamo che da poco ci ha lasciati Yuji Nunokawa, fondatore dello studio Pierrot e figura molto coinvolta in produzioni di rilevanza come lo stesso Bleach e Naruto, e vi lasciamo al trailer del secondo cour di Bleach: Thousand Year Blood War.