Bleach: Thousand-Year Blood War: un nuovo MV avvicinerà i fan al cour 2

L'uscita di Bleach: Thousand-Year Blood War è vicinissima. All'anteprima giapponese manca infatti ancora solamente qualche settimana e in vista della seconda parte della guerra tra il Wandenreich e la Soul Society arriverà un nuovo trailer.

Il palinsesto estivo 2023 aprirà le porte a Bleach: Thousand-Year Blood War – The Separation, il secondo cour dell'adattamento della Guerra Millenaria prodotto da Studio Pierrot. Per accrescere l'attesa, Shueisha è in procinto di pubblicare un nuovo video musicale con scene tratte dall'anime.

Come annunciato dal Twitter di Jump MV, nelle settimane prima dell'uscita di Bleach: Thousand-Year Blood War arriverà una clip musicale con immagini che riporteranno i Soul Reaper e il Gotei 13 in azione.

Jump MV è un progetto in collaborazione tra i manga di Weekly Shonen Jump e gli artisti di Sony Music Group. La quarta canzone di Jump MV è Asterisk, brano degli Orange Range che ha fatto da sigla di apertura per l'anime del 2005. Il filmato, che verrà pubblicato domenica 14 maggio, includerà disegni tratti dal manga di Tite Kubo. Al momento non è tuttavia ancora noto se verranno incluse anche scene tratte dalla Guerra Millenaria e che i fan potranno vedere durante il cour 2 di Bleach: Thousand-Year Blood War. Vi ricordiamo infine che presto verranno pubblicate nuove informazioni su Bleach: Thousand-Year Blood War.