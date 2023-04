Bleach: Thousand-Year Blood War, novità sul secondo cour arriveranno a giorni?

Tra le uscite più attese del palinsesto estivo del 2023 ci sarà il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blodd War, nuova parte dell'adattamento della saga finale che proseguirà lo scontro tra la Soul Society e il Wandenreich guidato dal potente e malvagio Quincy Yhwach. Novità a riguardo potrebbero arrivare molto presto.

A distanza di quasi un mese dal teaser pv di Bleach: Thousand-Year Blood War, l'anime che ha riportato in auge Kurosaki Ichigo, il Gotei 13 e la società delle anime fa nuovamente parlare di sé. Sebbene l'uscita del secondo cour sia prevista per il mese di luglio, a giorni potrebbero arrivare nuove, importanti informazioni sulla produzione di Studio Pierrot.

Stando a quanto dichiarato da alcuni leaker, tra il quale l'affidabile @AniNewsAndFacts, verranno condivisi alcuni dettagli sull'adattamento di Bleach: Thousand-Year Blood War sul prossimo numero di Weekly Shonen Jump in uscita il 30 aprile 2023. Al momento non si sa ancora se si tratti o meno di una key visual ufficiale per il secondo cour dell'anime, ma i fan farebbero bene a non riporre troppa fiducia. Secondo alcuni, infatti, la rivista settimanale giapponese dedicherà alcune pagine promozionali a Bleach: Thousand-Year Blood War per l'imminente uscita dell'edizione home video, in arrivo sul mercato nipponico dal 26 aprile.

Nella prima parte dell'adattamento della Guerra Millenaria Ichigo ha scoperto le sue vere origini e fatto i conti con la sua Zanpakuto Zangetsu. Il protagonista dai capelli color candeggina è ora pronto a sfidare e prendersi la rivincita su Sua Maestà Yhwach. Vi ricordiamo che la parte 2 di Bleach: Thousand-Year Blood War includerà una battaglia originale realizzata direttamente dall'autore Tite Kubo.