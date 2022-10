Bleach: Thousand-Year Blood War: il nuovo titolo onorifico affibbiato a Kurosaki Ichigo

L'arco narrativo della Guerra Millenaria, l'ultimo dell'opera shonen di Tite Kubo, è finalmente esploso anche nella serie anime di Bleach. Nel corso delle prime fasi di questa nuova battaglia il protagonista Kurosaki Ichigo ottiene uno speciale titolo onorifico.

Nei primi due episodi di Bleach: Thousand-Year Blood War gli spettatori sono tornati nella Soul Society al fianco di Ichigo e compagni e scoperto una nuova minaccia, quella del Wandenreich. L'Hueco Mundo è già stato invaso e molto presto questa sorte toccherà anche alla società dell'anima.

Nel corso della terza puntata di Bleach: Thousand-Year Blood War l'invasione ha inizio con l'assalto degli Sternritter. Ichigo, tuttavia, è stato attirato lontano dalla Soul Society per una ragione ben precisa.

Giunto nell'Hueco Mundo per accogliere la richiesta di soccorso di Nel, il Sostituto Shinigami si ritrova di fronte a un temibile nemico, Quilge Opie. Prima che lo scontro tra loro cominci, il Quincy afferma di conoscere già benissimo Ichigo in quanto nei report ricevuti dai suoi superiori egli è considerato una "minaccia speciale".

Ichigo ha ricevuto questo titolo onorifico da parte dei Quincy poiché poco prima aveva già affrontato un misterioso Arrancar che aveva tentato di rubare il suo Bankai. Il Wandenreich ha tenuto d'occhio Ichigo, considerandolo un avversario talmente temibile da non cominciare l'assalto alla Soul Society fin quando egli non fosse arrivato nell'Hueco Mundo. Il suo ruolo in questa guerra sarà dunque decisivo.