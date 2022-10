Bleach: Thousand Year Blood War, ecco l'opening e l'ending dell'anime

È iniziata la guerra di Bleach: Thousand Year Blood War, un anime molto atteso che chiuderà, nel giro di qualche anno, la storia di Bleach. Il primo episodio è stato estremamente introduttivo: anche con la sua velocità di adattamento, ha permesso di riportare Ichigo e gli altri sotto i riflettori per ripresentarli al pubblico.

Con Bleach: La Guerra Millenaria 1x02 si inizia però a fare sul serio. A partire dalle sigle dell'anime, che accompagneranno gli spettatori per questa prima tranche di spettatori. L'opening e l'ending di Bleach: Thousand Year Blood War sono disponibili in basso con i loro video.

La sigla di apertura è "Scar" di Tatsuya Kitani, con una musica dinamica che accompagna bene le fasi del video. Infatti la regia, inizialmente un po' statica per mostrare Ichigo e gli altri protagonisti, si orienta velocemente su una fase più ricca d'azione con le varie battaglie tra gli shinigami del Seireitei e i quincy nemici del Vandenrreich. Non manca poi un po' di spazio anche ad altri personaggi misteriosi che verranno presentati in seguito.

L'ending invece è "Extreme" di Senna Rin, che prepara una canzone adeguatamente potente, specie nella fase centrale, ma che accompagna un video molto più tranquillo, formato da immagini in scorrimento con le varie zanpakuto, terminando con un primo piano sulla Zangetsu di Ichigo Kurosaki.

Vi è piaciuto lo stile utilizzato per le due sigle di Bleach: La Guerra Millenaria?