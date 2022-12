Bleach: Thousand-Year Blood War, le oscure origini del Gotei 13

In questa prima parte dell'adattamento della Guerra Millenaria di Bleach la produzione di Studio Pierrot ha permesso agli spettatori di scoprire maggiori dettagli sul passato del Gotei 13 e sui comandanti originali, di cui si faceva solamente qualche cenno nella serie manga di Tite Kubo.

Il debutto di Bleach: Thousand-Year Blood War ha esplorato il passato del Gotei 13, fornendo preziose informazioni sui nominativi dei comandanti di prima generazione e sulle loro violente vicende.

Abbbiamo potuto esplorare il passato del Gotei 13 in maniera più approfondita nell'episodio 7 di Bleach: Thousand-Year Blood War, quando nei suoi ultimi istanti di vita il Comandante Generale Genryusai Shigekuni Yamamoto ricorda la battaglia contro i Quincy avvenuta mille anni prima delle vicende attuali.

Se nel manga è Yhwach a fare cenno al vecchio Gotei 13, descrivendolo come una squadra di assassini e criminali violenti con indosso delle uniformi, nell'anime possiamo vedere i vecchi capitani ormai scomparsi in azione. Non solo, anche grazie alle illustrazioni ufficiali di Bleach ammiriamo i character design del Gotei 13 originale.

Nella guerra avvenuta mille anni prima, un giovane Yamamoto guidò il Gotei 13 al massacro senza alcuna pietà dei Quincy. Vediamo un Chojiro Sasakibe spietato, che egli stessò pugnalò alle spalle Yhwach senza dignità.

Attraverso questo racconto scopriamo il motivo per cui i Quincy siano in cerca di vendetta e il motivo di così tanto disprezzo verso la Soul Society. Lo scorrere del tempo ha però cambiato il Gotei 13, che con il lungo periodo di pace vissuto è divenuto più morbido. Gli attuali capitani non sono infatti così feroci come i loro antenati, e forse proprio per questo hanno conosciuto la sconfitta contro il Wandenreich di Yhwach.