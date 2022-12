Bleach: Thousand-Year Blood War: le parole dei designer

Bleach: Thousand-Year Blood War è gioia e nostalgia per fan storici e nuovi delle avventure di Ichigo Kurosaki. In queste settimane Studio Pierrot delizia occhi, orecchie e cuori degli spettatori più affezionati alla nuova serie. Dunque nel web ogni notizia legata ad essa è prontamente condivisa con lietezza.

Questa volta a parlare sono Masashi Kudo e Saori Goda, rispettivamente character designer e color designer per Bleach: Thousand-Year Blood War. Con la nuova illustrazione di Ichigo e Rukia come antipasto, si va ad analizzare il contenuto dell'intervista ai due membri dello staff Pierrot.

Kudo-san: "10 anni trascorsi e molti membri del vecchio gruppo di lavoro per la serie di Bleach non sono più presenti"; però Kudo e Goda avevano già lavorato con il regista di Bleach TYBW Taguchi durante la produzione di Akudama Drive. Le luci riflesse disegnate in maniera calcata erano infatti già un tratto distintivo di design per suddetto anime e lo hanno realizzato anche per la nuova serie di Bleach.

"Kubo sensei negli artwork usa molto nero per le zone in ombra e bianco per quelle in luce e abbiamo cercato di conservare questa tecnica anche per l'anime", dice Kudo. Interviene il colorista: "la palette di Thousand War che abbiamo utilizzato è costruita da zero ma accuratamente affine a quella del manga di Kubo sensei e questo è un aspetto di design che balza immediatamente all'occhio rispetto le vecchie saghe". Aggiunge Goda: "anche i fenomeni meteorologici che incorniciano gli eventi hanno la loro importanta - in TYBW in molti momenti c'è pioggia, il cielo è nuvoloso ed è notte. Inoltre ho voluto utilizzare colori decisi per creare connessione con la tensione tra i personaggi". E con una risata: "mi scuso se in alcune scene è così buio che si fa fatica a vedere quello che accade".

L'intervista completa è fruibile proseguendo dal tweet in calce alla notizia. Nel caso ve la foste persa si segnala che a metà novembre 2022 venne rilasciata un'intervista di Kubo e Taguchi su Bleach: Thousand-Year Blood War.