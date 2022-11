Bleach: Thousand-Year Blood War va in pausa: l'anime torna a dicembre

Bleach: Thousand-Year Blood War era uno degli anime più attesi di questo palinsesto autunnale e il ritorno sul piccolo schermo di Kurosaki Ichigo non ha certo deluso le aspettative. L'adattamento dell'arco finale dell'opera di Tite Kubo vede la Soul Society affrontare gli invasori Quincy. L'anime entra però in una pausa di qualche settimana.

Nelle prime puntate dell'anime la Soul Society ha affrontato l'invasione del Wandenreich. Gli Sternritter guidati da Yhwach si sono rivelati un nemico troppo superiore per i comandanti del Gotei 13, che uno dopo l'altro hanno subito pesanti sconfitte. Persino il Comandante della 1a Divisione Genryusai Shigekuni Yamamoto è caduto ingannato in un vile combattimento.

La Soul Society è sopravvissuta solamente a causa di un colpo di fortuna la cui scintilla proviene da Sosuke Aizen. Kurosaki Ichigo deve ora curare le proprie ferite e riorganizzare le forze in campo. Tuttavia, ciò non accadrà almeno fino a quasi metà dicembre.

Attraverso un comunicato ufficiale diramato sul sito web ufficiale e poi via social, Studio Pierrot ha comunicato che gli episodi 8 e 9 di Bleach: Thousand-Year Blood War verranno trasmessi il 12 dicembre, e non più il 28 novembre e 5 dicembre come da programmazione. Dunque, ci aspettano due settimane lontani da Bleach, con il 12 dicembre che verranno mandate in onda due puntate in contemporanea.

Il motivo di questa scelta non è noto, ma è probabilmente da ricondursi a qualche altro progetto di Studio Pierrot. Bleach: Thousand-Year Blood War adotta una formula split cour in quattro parti. La prima è composta da 13 episodi e con il finale di stagione ormai in vista forse lo studio d'animazione sta concentrando le sue risorse per lo sviluppo di Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2.