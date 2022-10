Bleach Thousand Year Blood War: ecco perché i Quincy sono dei villain perfetti

L’inizio di Bleach: Thousand Year Blood War si sta rivelando più intenso del previsto. Prima la dichiarazione di guerra agli Shinigami, seguita dall’invasione della Soul Society da parte dei Quincy, hanno costretto Ichigo e compagni ad agire in fretta per contrastare la terribile minaccia rappresentata dalle creazioni di Yhwach.

La rapida apparizione di Ebern, poi ucciso brutalmente da Vostra Maestà, ha mostrato a Ichigo di cosa sono realmente capaci i nuovi antagonisti. I Quincy, infatti, sembrano avere un dispositivo per eliminare i Bankai degli Shinigami. Ma non è solo questo particolare a rendere i Quincy dei villain perfetti per la saga conclusiva di Bleach.

L’organizzazione strategica con cui Yhwach ha agito, invadendo prima il Hueco Mundo, seminando distruzione, e poi la Soul Society, ha infatti costretto gli Shinigami a collaborare con gli Arrancar, loro vecchi nemici, per fronteggiare una potenza così ancora misteriosa ma già dimostratasi molto potente. A questo livello di pericolo vanno aggiunti i membri del Wandenreich, gli eletti di Yhwach, gli Sternritter, di cui abbiamo visto l’entrata in scena nel terzo episodio.

Infine, un ulteriore motivo per cui i Quincy risultano particolarmente interessanti come antagonisti, è la questione legata al personaggio di Uryu Ishida. Compagno di classe di Ichigo, Orihime e Sado, Ishida appartiene ai Quincy, e di fronte a questa dura realtà dovrà prendere delle decisioni fondamentali per la sua vita, mostrando da che parte risiede la sua lealtà.

I Quincy hanno quindi portato una serie di importanti sviluppi nella vita di Ichigo così come nella Soul Society, rivelando solo parte della loro straordinaria potenza e delle incredibili capacità di Yhwach. E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con quanto detto? Ditecelo nei commenti.