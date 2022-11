Bleach: Thousand-Year Blood War, un nuovo personaggio nell'anteprima dell'ottavo episodio

Nel settimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War gli spettatori hanno assistito alla peggiore sconfitta di Ichigo. Quest'ultimo è stato abbattuto non solo fisicamente, ma anche emotivamente.

E dunque, tra uno sterminio e l'altro, scene epiche ma drammatiche, il primo grande atto di guerra capitanato da Ywatch è concluso. Si suppone dunque che gli shinigami e gli arrancar si leccheranno le ferite, per poi organizzare la propria risposta. Per i più curiosi un tweet, presente in calce alla notizia, soddisfa alcune curiosità su Bleach: Thousand-Year Blood War episodio 8.

Shonenleaks, popolarissimo profilo Twitter, pubblica delle interessanti immagini di anteprima. Ve ne sono in tutto quattro: nella prima Rukia, dopo che è stata brutalmente colpita negli episodi scorsi, è in fase di guarigione, distesa su un materasso e con occhio destro e cranio fasciati. Dall'espressione si può intendere di tutto, magari le è giunta notizia sulle sorti di Byakuya. Nella seconda immagine Ichigo è anch'egli bendato e ha stampato sul volto un'espressione che sprizza determinazione quanto abbattimento. Essendo in vesti di shinigami forse è ancora nella Soul Society, d'altronde il suolo in sfondo potrebbe essere di un'ambientazione come di un'altra. Nel terzo frame vi è Ukitake, il quale è dunque riuscito a cavarsela con una piccola ferita sulla guancia sinitra, almeno da quanto si vede. Particolarmente interessante è però la quarta immagine che ci mostra un personaggio barbuto mai visto prima. La sua espressione è tutt'altro che abbattuta ma anzi si presenta molto carico. I lettori del manga sapranno già che si tratta di Ichibei Hyosube, della Divisione Zero.

Dunque non rimane che attendere nuove sorprese in Bleach: Thousand-Year Blood War, visto che in ogni caso l'anime contiene scene inedite. Nel frattempo, tra un atto creativo e l'altro, Tite Kubo festeggia per la vittoria del Giappone ai mondiali.