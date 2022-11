Bleach: Thousand-Year Blood War, il piccolo monologo di Byakuya emoziona i fan

Bleach: Thousand-Year Blood War ha raggiunto il culmine del primo sanguinolentissimo combattimento tra Shinigami e Quincy. Il protagonista dal capello arancione non è arrivato in tempo per poter fare molto, anzi Ichigo è stato salvato a sua volta.

Le sorprese del settimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War non sono però minimamente finite lì. C'è un personaggio conosciuto per l'orgoglio e la compostezza che si può tranquillmente dire aver sconvolto alcuni fan. Non solo è stato peculiarissimo vederlo nei suoi attimi di terrore contro Äs Nödt ma in seguito all'arrivo di Ichigo, Byakuya, è scoppiato in una supplica.

Il sostituto Shinigami d'altronde ne ha fatta di strada giacché giunse alla Soul Society la prima volta. In quei tempi era tutt'altro che rispettato e solamente coi fatti e con il tempo è arrivato a guadagnare il rispetto di tutti, tra i quali, di Byakuya. Quest'ultimo arriva a pregare in lacrime Ichigo: "Ti prego proteggi la Soul Society, Ichigo Kurosaki", sono le parole spese. La toccante scena è recuperabile nel tweet in calce alla notizia. Dopo suddette parole l'aura di Ichigo si concentra diventando letteralmente incandescente. Quando egli scatta furioso verso il Leader del Wandenreich, il capitano della Sesta Divisione rimane a fiato sospeso per l'assenza di risposta alle sue parole. Nonostante ciò, come da sue ulteriori riflessioni, non manca la certezza che Ichigo darà tutto se stesso, e dunque la risposta è scontata.

Quali sono le vostre impressioni su questo iconico momento incentrato sullo sviluppo del personaggio di Byakuya? Potrebbe interessarvi sapere che sono uscite dei leak su Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08.