Bleach: Thousand-Year Blood War, il potere del più forte: il Bankai di Yamamoto si scatena

La guerra millenaria è giunta alle porte della Soul Society e le ha sfondate, con gli scontri che sono nati di qua e di là, in ogni quartiere del Seireitei. Gli shinigami sono stati costretti a tornare in azione in Bleach: Thousand-Year Blood War e ciò li costringerà a dare fondo a tutte le proprie energie per annientare i potenti nemici.

Alcuni capitani del Gotei 13 sono già caduti, ma c'è chi non si vuole piegare all'esercito guidato da Yhwach. Ovviamente a fare da pilastro per questo esercito c'è Genryusai Shigekuni Yamamoto, comandante del Gotei 13 da tempo immemore, uno dei guerrieri più potenti a disposizione degli shinigami e noto possessore di un potere infuocato. In Bleach: Thousand-Year Blood War è arrivato anche il suo turno e stavolta, contro il suo ex compagno, deve sfruttare anche un potere rimasto sopito.

Il bankai. Zanka no Tachi è il nome che scatena il vero potere della zanpakuto, capace di creare fiamme e di sfruttare le ceneri dei morti per assaltare i suoi nemici. Non solo, perché Zanka no Tachi può consentire di sferrare portentosi attacchi a distanza capaci di incenerire tutto. Il bankai di Yamamoto è quindi uno dei più potenti dell'intero mondo di Bleach.

I fan sono rimasti sbigottiti per ciò che hanno visto, come si vede anche dalle reaction ai due tweet in basso. Lo scontro tra i due comandanti di Bleach: Thousand Year Blood War sembra quindi già giunto al termine.