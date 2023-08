Bleach: Thousand-Year Blood War è il preferito dai fan: il rating su IMDB è da record

Tornato dopo 10 lunghi anni d'assenza, Bleach sta dominando la scena con l'adattamento della saga finale del manga di Tite Kubo. Studio Pierrot ha confezionato una serie con i fiocchi, che sta riuscendo a convincere il pubblico con animazioni spettacolari, una regia perfetta e una colonna sonora convincente.

Già alla fine del primo cour della saga conclusiva, Bleach: Thousand-Year Blood War era stato riconosciuto come l'anime migliore di sempre, ma ora che la serie sta proseguendo con la sua seconda parte questa fama è stata riconfermata.

Bleach: Thousand-Year Blood War – The Separation è attualmente in pausa, con Studio Pierrot che ha programmato un riepilogativo per dare fiato agli spettatori e prepararli alla fase finale del secondo cour. Kurosaki Ichigo e i Soul Reaper sono tuttavia in testa alla classifica dei più apprezzati.

Secondo la classifica del portale IMDB, Bleach: Thousand-Year Blood War è la serie anime con il rating più alto di sempre secondo i fan. I primi 21 episodi della Guerra Millenaria di Bleach hanno ricevuto una valutazione di 9,1 su oltre 27.000 voti. Questo risultato permette a Bleach di mettersi al fianco di colossi come Attack on Titan o Fullmetal Alchemist: Brotherhood e davanti ad Hunter x Hunter e tanti altri.

Il successo di Bleach: TYBW è storico e innegabile ma andrebbe precisato che gli anime citati hanno più del doppio dei voti. Attack on Titan ha ad esempio 429.000 valutazioni date dai fan, mentre Fullmetal Alchemist: Brotherhood 184.000. Al momento Bleach: TYWB vanta una qualità visiva mozzafiato e una trama in grado di trascinare il pubblico a ogni episodio, ma la serie è ancora lontana dalla fine. Ricordiamo infatti che l'arco della Guerra Millenaria verrà adattato in ben quattro cour, per cui Bleach: TYBW è ad appena metà della sua storia. Il rating su IMDB si abbasserà una volta terminata la serie, oppure Ichigo riuscirà a mantenere il titolo di preferito di sempre dagli appassionati?